След 40 години: Виетнамците отново идват!
Румен Радев пристигна днес на официално посещение във Виетнам
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Румен Радев пристигна днес на официално посещение във Виетнам
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