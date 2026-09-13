Стена на срама в голям наш град, показват резили
Това ще бъде непрекъсната инициатива на нашия екип, обяви кметът на Враца
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Това ще бъде непрекъсната инициатива на нашия екип, обяви кметът на Враца
Кметът на Кърджали - д-р Хасан Азис, е разпоредил да бъде изградена видеостена
Делегатът на УЕФА за реванша препоръчал крайната мярка
Феновете ще могат да гледат мача пред сектор А
Видеостена, на която освен филми хората да наблюдават и самите себе си, предвижда проектът за новия площад пред Централна гара в София. Това ще е мяс...