Куман натири Видал и Суарес от Барса
Двамата ще тренират отделно
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Двамата ще тренират отделно
Поговорката, че крушата не пада по-далеч от дървото, бе потвърдена за пореден път. Бащата на Артуро Видал бе арестуван от властите в Чили, гръмна мест...
Ръководството на "Байерн Мюнхен" в лицето на главният изпълнителен директор Карл-Хайнц Румениге потвърдиха, че баварският колос се е договорил с "Ювен...