Сензационни находки край Ветрино. Разкрития на 5000 години
Пета могила в района, която е обект на проучване
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Пета могила в района, която е обект на проучване
Случаят се развива минути преди полунощ на 7 август
Димитър Димитров е успешен кмет, защото има силен екип и зад него стои не само най-голямата, но и най-отговорната партия в България - ГЕРБ. За 9 годи...
Двама души загинаха при тежка катастрофа край село Ветрино. Пътуващото отзад дете е оцеляло по чудо, съобщи БГНЕС. Инцидентът на пътя е станал около...
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Варна. Автомобил „Опел Астра" и товарен автомобил са се ударили около 7,30 часа в събота сутринта на стария път Варна-София. На място е загинал еди...