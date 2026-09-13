Разпъват БСП на кръст - хартиена бюлетина или кабинет на ПП
Разговори с „Продължаваме Промяната” ще водят, стига да бъдат поканени
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Разговори с „Продължаваме Промяната” ще водят, стига да бъдат поканени
Протестиращи се събират "на кафе" пред сградата на НС
Депутатите ще гласуват и отмяна на първоначално назначеното извънредно заседание на 30 август
София. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви пред Нова телевизия, че без неговата партия и без Атака ветото на президента върху актуализацията на бюджет...
София. Депутатът от БСП Георги Кадиев призова на страницата си във Фейсбук колегите си да не бягат от защитата на актуализацията на бюджета, а да се с...
ГЕРБ внасят в понеделник подписка за извънредно заседание на НС