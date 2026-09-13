Веселина Кацарова - отново с майсторски клас в Стара Загора
В рамките на две седмици, от 20 август до 4 септември, тя ще работи интензивно с младите специализанти върху вокалната техника, стил и интерпретация...
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В рамките на две седмици, от 20 август до 4 септември, тя ще работи интензивно с младите специализанти върху вокалната техника, стил и интерпретация...
Според определение на музикалните критици Веселина Кацарова пее с тяло и душа. На концерта, посветен на 80-годишнината на големия български композитор...
Старозагорската държавна опера ще има истинска звезда за артистичен директор през новия сезон – оперната прима Веселина Кацарова. Идеята е на оперния...
Оперната певица Веселина Кацарова е била нападната от арабски бежанци при опит да бъде ограбена в австрийския град Инсбрук, съобщава агенция АП. Пред...
Стара Загора. Поздравът от Веселина Кацарова за двойния празник на националното училише за музикални и сценични изкуства „Христина Морфова", чийто въз...