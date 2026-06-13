Кмет парапланерист и мистериозният метеорит
Веселин Личев прави музей на царете и конкурс "Най-красив Вазов мустак" Кметът на Сопот Веселин Личев не за първи път влиза в световните новини. Прич...
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Веселин Личев прави музей на царете и конкурс "Най-красив Вазов мустак" Кметът на Сопот Веселин Личев не за първи път влиза в световните новини. Прич...