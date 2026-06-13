Трикратен световен шампион е студент в Тракийския университет
Веселин Иванов се завръща в родния си град след няколко години пребиваване в чужбина
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Веселин Иванов се завръща в родния си град след няколко години пребиваване в чужбина
Когато стане въпрос за хвърляне на хартиени самолетчета, първото, което обикновено човек си представя, е разбеснели се деца в начално училище. В между...
България отново покори света. Този път имаме шампион на планетата в четвъртите световни финали на "Ред Бул" по хвърляне на хартиени самолетчета, които...
Партньорските ни служби винаги са давали високи оценки за професионализма и отличното сътрудничество, което е имало между тях и българската служба "Во...
Със своя заповед от днес, 9 март, министърът на отбраната Николай Ненчев освободи от длъжност директора на служба „Военна информация" Веселин Иванов....