Всичко за Весел Старт

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Вицове за весел старт на деня

Вицове за весел старт на деня

Десетте неща, които правят един мъж щастлив са9 бири и едно дистанционно Мъжка ни работа... Като купуваме кола, проверяваме за всякакви възможни дефе...

14 октомври | 7:00
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Вицове за добро утро

Вицове за добро утро

Не е срамно, когато някой модерен мъж заплаче.Cрамното е, ако му се развали гримът Съруг и съпруга спят. Изведнъж жената се стряска насън и изкрещява...

14 април | 6:05
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