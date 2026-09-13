Вицове за весел старт на деня
- Как програмист се качва на 12-ия етаж с асансьор?- Натиска 1 и 2 и търси Enter-a! Срещат се двама приятели:- Здрасти, какво правиш?- Работя...- А ж...
Следете всички новини, анализи и коментари за Весел Старт. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
- Как програмист се качва на 12-ия етаж с асансьор?- Натиска 1 и 2 и търси Enter-a! Срещат се двама приятели:- Здрасти, какво правиш?- Работя...- А ж...
Дискотеките започнаха да оредяват, след като момичетата разбраха, че един трактор струва колкото 4 лимузини S-класа! В редакцията влиза млад поет.- Н...
- Каква е приликата между слънцето и тъщата?- Че и двете не можеш да ги гледаш! - Как се нарича блондинка в университет?- Посетител. Един парашутист...
- Днес шефът ми каза, че съм много красива!- Сега убеди ли се, че е извратен тип? - Как се казва блондинка с малко акъл?- Надарена. Защо магарето ма...
В магазина: Имате ли скиорски обувки 55-ти номер? Кой? 55-ти. А за какво са ви ски?Съдия в ски слалом пита съзтезател- Не можехте ли да се движите по-...
Десетте неща, които правят един мъж щастлив са9 бири и едно дистанционно Мъжка ни работа... Като купуваме кола, проверяваме за всякакви възможни дефе...
Ако мъжът подарява цветя без причина, значи - причина все пак има Интервю за работа- Ниво на английски?- Отлично.- Знаете ли какво означава allow?- Д...
Отидохме с мъжа ми да вземем децата от село и първият, който тичаше срещу нас радостен, беше дядо им Скъпа, аз ти изневерих, но беше за пръв и послед...
- Как се нарича брюнетка между две блондинки?- Преводач - Скъпа, къде са чистачките на колата?- Махнах ги, мили, защото полицаите непрекъснато постав...
Жена се прибира и намира мъжа си в леглото с друга. Мъжът: Миче, бързо звъни в полицията, насилват ме! Съпруг и съпруга спят. Изведнъж жената се стря...
Всичко, което имам, съм откраднал. Купих си само дипломата и шофьорската книжка Двама мъже разсъждават:- Абе не мога да разбера - защо жените имат "ч...
Не е срамно, когато някой модерен мъж заплаче.Cрамното е, ако му се развали гримът Съруг и съпруга спят. Изведнъж жената се стряска насън и изкрещява...