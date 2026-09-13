Жена резна вените си в Джунглата
Жена, протестираща срещу събарянето на бежанския лагер Джунглата край френския град Кале, си преряза китките по време на сблъсъци със силите на реда,...
Следете всички новини, анализи и коментари за Вени. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Жена, протестираща срещу събарянето на бежанския лагер Джунглата край френския град Кале, си преряза китките по време на сблъсъци със силите на реда,...
Турски студент отвори работа на медици и полиция в Благоевград след като само за 3 дни два пъти направи опити да си пререже вените. За щастие, младия...
Мъж се самоуби в Перник. Той си е прерязал вените вчера вечерта на улица "Кракра", съобщава struma.bg. Самоубиецът е около 50-годишен, живеел на село...
За първи път у нас беше поставена изкуствена връзка между две основни човешки вени. Тя се нарича "трансюгуларен интрахепатален портосистемен шънт". Д...
Не прекалявайте с течностите, за да не вдигате кръвно, съветва проф. Марио Станкев
Пяната се инжектира за секунди, процедурата трае 5 минути