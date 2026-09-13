Венета Харизанова направи драматични признания. Развежда ли се
Блондинката отговори за слуховете
Следете всички новини, анализи и коментари за Венета Харизанова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Блондинката отговори за слуховете
Тя и половинката й отдавна не мелели брашно, разкриват техни познати
Венета Харизанова от дълги години е близка на Дългия
Венета Харизанова ще отговаря за онлайн комуникацията
Венета Харизанова напусна шоуто "Звездни стажанти", което се излъчва по Нова. Моделката разочарова шефа си Стефан Шарлопов, след като му показа, че ве...