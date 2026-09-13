Спиридонов: Електронното вписване стопява опашките
Ходех с фиша в джоба, за да докажа, че нямам бонуси. Това призна пред "Стандарт" Венцислав Спиридонов, изп. директор на Агенцията по вписванията. - Г...
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Ходех с фиша в джоба, за да докажа, че нямам бонуси. Това призна пред "Стандарт" Венцислав Спиридонов, изп. директор на Агенцията по вписванията. - Г...
Бунтарът Венцислав Спиридонов списвал вестника на университета, участвал в стачки
София. Венцислав Спиридонов е назначен за изпълнителен директор на Агенцията по вписванията, съобщиха от пресцентъра на Министерство на правосъдието....