Венцислав Христов посече "Берое"
"Левски"победи с 1:0 Берое в интригуващ мач от 27-ия кръг на "А" група. Единственото попадение в срещата на "Герена" реализира Венцислав Христов. Мал...
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"Левски"победи с 1:0 Берое в интригуващ мач от 27-ия кръг на "А" група. Единственото попадение в срещата на "Герена" реализира Венцислав Христов. Мал...
Украинци прилапаха Венцислав Христов от "Берое". Нападателят ще подсили атаката на "Металург". Тимът от Донецк ще плати за него 200 000 евро, колкото...
София. Марсиньо е причината за скандала между ЦСКА и агента Николай Жейнов, научи "Стандарт". "Червените" го обявиха за персона нонграта в сайта си в...