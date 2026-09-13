Данаил Станоев: Като изляза срещу слабак, "омеквам"
Новата ни надежда в професионалния бокс Данаил Станоев започна подготовката за галавечерта на 30 декември, на която ще се бие с гърка Джамал Хюсеиногл...
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Новата ни надежда в професионалния бокс Данаил Станоев започна подготовката за галавечерта на 30 декември, на която ще се бие с гърка Джамал Хюсеиногл...
При 20 проверени договора по еврофондовете през 2014 г. Агенцията за държавна и финансова инспекция е установила нарушения в 19. Това става ясно от пи...
София. Министърът на финансите Владислав Горанов назначи Венцислав Георгиев за директор на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), съобщи пр...