Връх Джуренец изправи пред предизвикателства над 50 вело състезатели
Спиращо дъха състезание в стил крос кънтри се проведе за първи път край с.Батулия. Старт на „Джуренец Куест" даде зам-кметът на община Своге Вальо Мих...
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Спиращо дъха състезание в стил крос кънтри се проведе за първи път край с.Батулия. Старт на „Джуренец Куест" даде зам-кметът на община Своге Вальо Мих...
Звезди от шоубизнеса дават заявки за участие в първото велосъстезание Джуренец Куест, което ще се проведе на 25 юни. Ако бъдат одобрени от организатор...
Велосъстезание в Ловеч навръх 130-тата годишнина от Съединението на България На 6-ти септември, навръх 130-тата годишнина от Съединението на България...