Пампорово открива летния сезон с безплатен лифт
Смолян. Пампорово открива официално активния летен сезон днес. Вело Парк Пампорово с безплатен лифт, Dj party и други изненади очастват всички гости....
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Смолян. Пампорово открива официално активния летен сезон днес. Вело Парк Пампорово с безплатен лифт, Dj party и други изненади очастват всички гости....
Пампорово. На 15-ти юни ще се даде официален старт на сезон лято 2013 на една водещите от байк дестинации не само в страната, а и на Балканите. Тази г...
Пампорово. Сезон 2013 на Вело Парк Пампорово ще бъде открит на 15-ти юни, информираха организаторите. По случая Пампорово АД реши да зарадва своите по...