Цветанов в Кубрат: Изберете Великов – гласувайте за бъдещето на младите
На 25-ти октомври убедете най-малко 13 човека да отидат до урните и да гласуват с номер 13 за кандидата на ГЕРБ за кмет на Кубрат Красимир Великов. То...
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На 25-ти октомври убедете най-малко 13 човека да отидат до урните и да гласуват с номер 13 за кандидата на ГЕРБ за кмет на Кубрат Красимир Великов. То...
Назначете си кмет, който да работи за Вас и да развива както село Юпер, така и община Кубрат. Това каза председателят на Националния предизборен щаб н...
"Бяха направени оценки за резултатите на центъра, които аз не бих могъл да приема". Това заяви шефът на БОРКОР Бойко Великов пред БНР. Ден по-рано с...