Великденски турнир зарадва над 450 малчугани в риск и деца от Сирия
Традиционният Великденски турнир отново зарадва стотици деца, като за първи път бе и с международно участие. Над 450 възпитаника от 32 дома за деца в...
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Традиционният Великденски турнир отново зарадва стотици деца, като за първи път бе и с международно участие. Над 450 възпитаника от 32 дома за деца в...
Традиционният Великденски турнир за деца в риск ще бъде за първи път с международно участие. Проявата е утре, вторник, 7 април 2015 г., от 9 ч. и се о...