Кмет с курбан за здраве на Великден
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов организира днес великденски курбан за здраве и благоденствие на всички жители и гости. Водосвет за здрав...
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Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов организира днес великденски курбан за здраве и благоденствие на всички жители и гости. Водосвет за здрав...