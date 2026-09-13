Величко Карабоюков преплува 20 км през яз. Кърджали за 4 ч. и 24 минути
25-годишният състезател по водна топка Величко Карабоюков преплува 20 километра в язовир "Кърджали" за 4 часа и 24 минути. Младежът стартира край хиж...
Следете всички новини, анализи и коментари за Величко Карабоюков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
25-годишният състезател по водна топка Величко Карабоюков преплува 20 километра в язовир "Кърджали" за 4 часа и 24 минути. Младежът стартира край хиж...
25–годишният Величко Карабоюков днес ще преплува язовир „Кърджали" от хижа "Боровица" до стената. Той тръгна към 8.00 ч. от хижата и се очаква да бъде...
В неделя кърджалиецът Величко Карабоюков, състезател по водна топка и треньор на детските отбори на спортен клуб „ Арда 2008", ще преплува язовир "Къ...