25–годишен ще преплува 20 км в язовир „Кърджали”

25–годишният Величко Карабоюков днес ще преплува язовир „Кърджали" от хижа "Боровица" до стената. Той тръгна към 8.00 ч. от хижата и се очаква да бъде...