Богат дарител изненада Риши Сунак с нещо, което Тръмп отказа
Сунак е изправен пред предизвикателството да стане веган за един месец
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Сунак е изправен пред предизвикателството да стане веган за един месец
Води се атракция в центъра на Пловдив
Месопреработвателите са категорично против
Легендарният музикант от „Бийтълс“ призовава да се добави вегетариански и веган менюта към обяда в училищата
Дирк Новицки спрял от месец месото
Активисти от движение на вегани са завели дело, за да бъдат признати за религия
Който иска да се възползва от предложението обаче трябва да стане веган
Вече повече от 70 години на 1 ноември се отбелязва Световния Веган ден. Автор на думата "веган" е британецът Доналд Уотсън, който я образува от англи...
Белодробен оток погубил спътника му Золтан от Австрия Българинът Атанас Скатов е първият веган, изкачил 8-хилядника Манаслу (8156 м) на 1 октомври в...
Втори български алпинист в рамките на 24 часа изкачи осмия по височина връх в света Манаслу (8163 м). Веганът от Сливен д-р Атанас Скатов стъпи на осе...
Веганът иска да покори първенеца на Океания Ириан Джая