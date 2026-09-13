Големите в джаза с концерт в памет на Пармаков
Големите имена на джаза, блуса и сцената организират концерт в памет на гениалния пианист Васил Пармаков, който почина на 22 май. На 14 юни, вторник,...
Следете всички новини, анализи и коментари за Васил Пармаков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Големите имена на джаза, блуса и сцената организират концерт в памет на гениалния пианист Васил Пармаков, който почина на 22 май. На 14 юни, вторник,...
Виртуозният пианист съжаляваше, че не е емигрирал
На 55 години внезапно почина големият блус и джаз пианист Васил Пармаков. Тъжната вест съобщи синът му. Един след друг родни музиканти се питаха във Ф...
На 55-годишна възраст почина големият джаз пианист Васил Пармаков. Пръв за смъртта му съобщи певецът Богдан Томов във Facebook. Той написа "Пармачето...