Издирват 86-годишен столичанин
Столичното Шесто РУ издирва 86-годишния Васил Николов Бонев от София. Мъжът е напуснал дома си в „Бояна" на 5 април. В същия ден е забелязан на автобу...
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Столичното Шесто РУ издирва 86-годишния Васил Николов Бонев от София. Мъжът е напуснал дома си в „Бояна" на 5 април. В същия ден е забелязан на автобу...