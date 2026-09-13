Почина "бащата" на аферата "Уотъргейт"
Журналистът Бен Брадли издъхна на 93 г. от алцхаймер На 93 г. в дома си във Вашингтон почина легендарният американски журналист Бен Брадли, под чието...
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Журналистът Бен Брадли издъхна на 93 г. от алцхаймер На 93 г. в дома си във Вашингтон почина легендарният американски журналист Бен Брадли, под чието...
Вашингтон. На 93-годишна възраст почина Бен Брадли, известен като бившия главен редактор на американското издание "Вашингтон поуст". Журналистът е из...
Хенри Алън,Вашингтон поуст Къде бяха усмивките, цветята? Очаквахме по скромен начин да бъдем приветствани като освободители. Това бе преди много годи...