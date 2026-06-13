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Враца на война с варварите

Враца на война с варварите

Варварствата във Врачанско нямат край. Поредната вандалска проява стана тази нощ в града под Околчица. Неизвестни лица са съборили паметника на жътва...

07 април | 10:35
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