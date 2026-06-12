Повдигнаха обвинения на седем от варненските килъри
Специализираната прокуратура повдигна обвинения на седем от общо 9-имата участници във варненската организирана престъпна група, която е извършвала уб...
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Специализираната прокуратура повдигна обвинения на седем от общо 9-имата участници във варненската организирана престъпна група, която е извършвала уб...