Искат по-голяма присъда за блудство с дете
Добричката прокуратурата настоява пред Варненския апелативен съд е присъда на Окръжен съд Добрич, произнесена спрямо Сашо Паскалев осъден затова, че п...
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Добричката прокуратурата настоява пред Варненския апелативен съд е присъда на Окръжен съд Добрич, произнесена спрямо Сашо Паскалев осъден затова, че п...
Варна. Варненският апелативен съд ще заседава по делото срещу „Килърите". Процесът се гледа в специално създадената зала във Варненския затвор. Шести...
Подбудител на убийството е лелята на Женя - Светла Тодорова