Ивайло Мирчев срина вариететното шоу на президента
Препоръча на Радев да регистрира партия "8-ми март"
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Препоръча на Радев да регистрира партия "8-ми март"
Враца. Пещерата Леденика се превръща в истинско подземно вариете в началото на лятото. С аудио и светлинна хореография, както и със специални ефекти в...
София. Делото на млади артисти с нестихващ ентусиазъм и неизчерпаема енергия, вариететният спектакъл „Булевард" впечатли гостите, изпълнили залата на...