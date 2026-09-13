Къци Вапцаров с безумно изказване! Хан Аспарух се върти в гроба
В поредния опит да се прави на интересен
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В поредния опит да се прави на интересен
Представлението ще се играе на рождения ден на поета
Стихотворението на Цветан Ангелов се превърна в песен, която и до днес всеки родител пее на децата си
Венци и цветя на признателност бяха поднесени от кмета на общината Иван Кадев
Зам.кметът на общината Сашка Въчкова и председателят на Общинския съвет Димитър Русков поднесоха цветя
Царят не искал да чуе за помилване, трябвало да се отчита на Германия за убити комунисти
Окончателното решение ще се вземе през март и април
Днешната дата е повод да се преклоним пред един българин, отдал живота си на борбата срещу фашизма
Това заяви председателят на БСП – София
За първи път ще бъде показано тефтерчето на поета от Военно морското училище
Творбите намерени в мазе в бившата сграда на полицията в София
Благоевградската общественост отбеляза 74-годишнината от гибелта на поета Никола Вапцаров. С ритуал по полагане на венци и цветя в събота бе почетена...
БСП-София почете паметта на Вапцаров и петимата герои, разстреляни през 1942 година Столичните социалисти почетоха паметта на гениалния поет Никола В...
Стотици банскалии и гости на курортния град участваха в ритуала по отбелязването на 74-годишнината от гибелта на поета Никола Вапцаров. Церемонията се...
БСП отбелязва годишнината от смъртта на поета Никола Вапцаров с няколко инициативи в столицата. В 10,30 часа в петък ще се проведе митинг - поклонен...
България е готова с проектите си на нови учебни програми за първи, втори, пети, шести и осми клас. Още от догодина промените влизат в сила първо за пе...
Политици, общественици и родолюбци почетоха в Благоевград паметта на поета Никола Вапцаров по повод 106 години от рождението му. Пред бюст - паметника...
Банскалии почетоха 106-годишнината от рождението на поета Никола Вапцаров на централния площад, който носи неговото име. Ритуалът започна с четене на...
Восъчни фигури на поета Никола Вапцаров, на баща му Йонко Вапцаров, на войводи, на революционери, на царете Фердинанд и Борис III и на други историчес...
Национален рецитал-конкурс по творби на Никола Вапцаров ще се проведе на 5-ти декември във Варна. Инициативата се провежда за първи път в рамките на н...