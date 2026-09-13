Голям вандализъм в Казанлъшко. Какво стори малолетно момче
Хулиганъте успял да избяга, но полицията го залови
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Хулиганъте успял да избяга, но полицията го залови
Счупено е челното стъкло на движещия се локомотив
Сливен. Гневен съпруг посегна на полицейското управление в балканското село Ябланово. 37-годишният А.Х. е счупил прозореца на участъка, след което изб...
Сандански. Полицейски служители на РУП-Сандански задържаха мъж, който повредил пет паркирани автомобила в курортния град. Посегателствата са извършени...