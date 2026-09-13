Валерий Дамянов: Касев ме излъга 46 пъти за 10 дни
Доскорошният треньор на "Локомотив" (София) Петър Касев даде скандално интервю за вестник "ШОУ". "Работих само 20 дни с "Локомотив". Затова кратко вр...
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Доскорошният треньор на "Локомотив" (София) Петър Касев даде скандално интервю за вестник "ШОУ". "Работих само 20 дни с "Локомотив". Затова кратко вр...
Треньорът на "Локо" (Сф) Валерий Дамянов освободи близо 20 футболисти, които до момента караха проби в тима. През новия сезон столичните "железничари"...
Валерий Дамянов е новият треньор на "Локо" (Сф). 57-годишният специалист е бивш играч на "железничарите", работил е и в ДЮШ на клуба. Водил е още "Нес...