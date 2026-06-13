Запалиха колата на футболен шеф
Среднощен палеж съсипа колата на бившия изпълнителен директор на футболния клуб „Ботев" (Враца) Валери Цветанов - Бригадира, научи tribali.info. Той е...
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Среднощен палеж съсипа колата на бившия изпълнителен директор на футболния клуб „Ботев" (Враца) Валери Цветанов - Бригадира, научи tribali.info. Той е...