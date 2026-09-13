Доктора нарита противник
Кормилото му се закачи за крака ми, оправда се Роси Легендата на Мото GP Валентино Роси сериозно се прости с шансовете си да триумфира в надпреварата...
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Кормилото му се закачи за крака ми, оправда се Роси Легендата на Мото GP Валентино Роси сериозно се прости с шансовете си да триумфира в надпреварата...
Ветеранът от Италия Валентино Роси победи в Гран при на Австралия в MotoGP. Роси успя да вземе лидерската позиция, след като световният шампион Марк М...
Италианецът Валентино Роси напусна самоволно болницата в Алканис, където беше приет в неделя след тежко падане по време на Голямата награда на Арагон...