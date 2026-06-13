Почина авторът на "Живей и помни" Валентин Распутин
Известният руски писател Валентин Распутин почина в московска клиника ден преди да навърши 78 години. Той постъпи на 13 март в болницата в кома и не е...
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Известният руски писател Валентин Распутин почина в московска клиника ден преди да навърши 78 години. Той постъпи на 13 март в болницата в кома и не е...