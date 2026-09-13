Всичко за Валентин Ангелов

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Валентин Ангелов в "Нюанс"

Валентин Ангелов в "Нюанс"

Валентин Ангелов, един от най-интересните съвременни художници, гостува от 19 април до 7 май в елитната столична галерия "Нюанс". Експозицията "Надгра...

12 април | 20:45
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