Валентин Ангелов в "Нюанс"
Валентин Ангелов, един от най-интересните съвременни художници, гостува от 19 април до 7 май в елитната столична галерия "Нюанс". Експозицията "Надгра...
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Валентин Ангелов, един от най-интересните съвременни художници, гостува от 19 април до 7 май в елитната столична галерия "Нюанс". Експозицията "Надгра...
Топ пожарникар на Свиленград стана заместник-областен управител на Хасково. Валентин Ангелов излезе от системата на МВР преди година, но до пенсионир...
Днес откриваме модерна гамакамера за 2 млн. лв.
София. Изпълнителният директор и член на управителния съвет на Здравноосигурително дружество ДЗИ Д-р Валентин Ангелов е спечелил конкурса за директор...