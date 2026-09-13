Ядем кренвирши и вафли с ГМО
Пестициди убиват пчелите ни, заявиха от асоциация "Биопродукти" Ядем вафли и кренвирши с ГМО. В тях соята е основен продукт, а 100% от соята, която с...
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Пестициди убиват пчелите ни, заявиха от асоциация "Биопродукти" Ядем вафли и кренвирши с ГМО. В тях соята е основен продукт, а 100% от соята, която с...
Бургас. Ало-измамниците, които ужилиха няколко бургаски пенсионерки по новата вафлена схема, вече са в ареста. Димитър Борисов и Георги Ангелов са спи...
Пловдив. Тотална забрана за продаване на слънчоглед, минерална вода и вафли е в сила отскоро на ст. "Христо Ботев" в Пловдив. На "Колежа" решиха да сл...
Велико Търново. Баба на 72 години плати хилядарка за колетче с вафли, мислейки че получава лекарства от чужбина. Възрастната жена от павликенското сел...