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Вацке: Висшата лига не струва!

Вацке: Висшата лига не струва!

Изпълнителният директор на Борусия Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке се изказа крайно негативно за нивото във Висшата лига и призова играчите да се замислят...

12 януари | 10:45
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