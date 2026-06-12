Вацке: Висшата лига не струва!
Изпълнителният директор на Борусия Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке се изказа крайно негативно за нивото във Висшата лига и призова играчите да се замислят...
Следете всички новини, анализи и коментари за Вацке. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Изпълнителният директор на Борусия Дортмунд Ханс-Йоахим Вацке се изказа крайно негативно за нивото във Висшата лига и призова играчите да се замислят...
Баварците помагат с лекарства на деца в Украйна Изпълнителният директор на "Борусия" Д. Ханс-Йоахим Вацке атакува жестоко "Байерн", точно преди първи...