Класът на проф. Атанасов спечели Гран при
“Кръстьо Сарафов” и спектакълът “Хора с куфари” спечелиха Голямата награда на второто издание на Международния студентски фестивал “Данаил Чирпански...
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“Кръстьо Сарафов” и спектакълът “Хора с куфари” спечелиха Голямата награда на второто издание на Международния студентски фестивал “Данаил Чирпански...
От 5-ти до 9-ти април градът ще бъде домакин на второто издание на международния студентски театрален фестивал „Данаил Чирпански“.
В катедралния xpaм „Cв. Димитъp” в Cтapa Зaгopa беше oтcлyжeнa пaниxидa в памет на мъчениците на свободата от региона
Чест, съвест и благородство вече са забравени в Русия, казваше Елдар Рязанов. На 88 си отиде големият режисьор, сценарист, поет и драматург Елдар Ряз...
"Хората няма да ни поменат. Бог ще ни помене", казваше героинята на Люба Алексиева в хитовия спектакъл на Младежкия "Вуйчо Ваньо". Голямата актриса в...
Благоевград. Приятели и близки на трагично загиналия алпинист от Банско Николай Проев – Пройката отбелязаха неговия рожден ден. Сдружението, което нос...