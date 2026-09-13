Стана ясно колко са жертвите от апокалипсиса в Испания
Има и 93 човека в неизвестност
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Има и 93 човека в неизвестност
Криминалисти издирват 36-годишната Радостина Огнянова Тодорова и 5-годишната й дъщеричка Дженифър Минх Нгуен. По данни на близките, на 21 април те са...
Бургас. 65-годишният Никола Илиев от Поморие е изчезнал мистериозно преди седмица. Брат му е последният, който го е видял. Никола изчезнал от вилата...