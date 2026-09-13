Напрежение! Стрелят по USA посолството в Ирак
засега няма данни за жертви и ранени
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засега няма данни за жертви и ранени
Международният ден на жената тази година продължи малко повече. И причината не е часова разлика или различия в календара, а форум, организиран от Посо...
Посланикът на САЩ в България Марси Б. Рийс приключва мандата си на 28 юли. Това съобщиха за Стандарт от дипломатическата мисия в София. В тази връзка...