Пловдив ликува. Болницата получи нещо, което чака от години
Какво представлява той
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Какво представлява той
София. "Уролозите в "Пирогов" се отказаха от оставките си и за сега ще оттеглят заявленията си", съобщи министърът на здравеопазването д-р Таня Андр...
София. Ден след като ръководството на "Пирогов" уволни шефовете на уролозите и анестезиолозите в клиниката, медиците там поставиха нов ултиматум. "Ако...