Урарту - държавата загинала преди 2600 г.
34 души в света говорят изчезналия език, 23 от тях са в Турция Турският град Ван, известен у нас предимно от кръстословиците и едноименното езеро, е...
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34 души в света говорят изчезналия език, 23 от тях са в Турция Турският град Ван, известен у нас предимно от кръстословиците и едноименното езеро, е...