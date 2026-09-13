Славия продава капитана си в Русия
"Белите" взимат на негово място Ивайло Чочев
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"Белите" взимат на негово място Ивайло Чочев
Урал с Ники Димитров загуби финала с 0:1
"Сините" паднаха с 1:2 от руския Урал
Божинов вкара гол за ЧРД, чакат защитник
Велико Търново. Двама братя от Килифарево бяха задържани след като откраднаха 6 тонен камион Урал и го предадоха в пункт за старо желязо. Мъжете обсеб...