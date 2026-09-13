ГЕРБ: Станишев лъже и манипулира
София. ГЕРБ обяви, че прокуратурата се използва в предизборната кампания и обвини лидера на БСП Сергей Станишев, че „лъже" и „манипулира" доклада на п...
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София. ГЕРБ обяви, че прокуратурата се използва в предизборната кампания и обвини лидера на БСП Сергей Станишев, че „лъже" и „манипулира" доклада на п...
София. Двама висши служители на МВР са отстранени от работа заради аферата "Български Уотъргейт". Със заповед на министъра на вътрешните работи Петя...
Долна Баня. Няма да се откажа от политическия живот, защото не съм разпоредил нито едно незаконно подслушване. Това заяви бившият вътрешен министър Цв...
Ексминистърът иска доказателства за СРС-тата
Цветановгейт не е за липса на контрол, а за тотален контрол, смята лидерът на ДПС