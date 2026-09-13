Капон: Държавата и НЕК да разкрият схемата за Белене
София. "Цялата схема за Белене трябва да стане ясна. Трябва да стане ясно на българското общество кой стои на изхода и входа на енергетиката. Държава...
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София. "Цялата схема за Белене трябва да стане ясна. Трябва да стане ясно на българското общество кой стои на изхода и входа на енергетиката. Държава...
София. Скандална свързаност между консултантската фирма "Уорли Парсънс", с която правителството ни има договор за АЕЦ "Белене", и "Росатом" разкриха о...
София. НЕК е развалила консултантския договор с „Уорли Парсънс" за АЕЦ "Белене", съобщи държавното дружество. Това се случва година и половина след р...