Роботи обгрижват хората в Белгия
Роботът ще сканира QR код, ще прегледа отговорите им, ще провери температурата им и ще определи дали носят маската правилно
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Роботът ще сканира QR код, ще прегледа отговорите им, ще провери температурата им и ще определи дали носят маската правилно
Най-голямата и модерна болница на територията на пловдивска област „Пълмед" вече има статут на университетско лечебно заведение. Това реши по време на...
София. Членовете на Асоциацията на университетските болници (АУБ) се противопоставят на исканията за оставка на здравния министър д-р Таня Андреева с...
Плевен. За първи път пред публика бе извършена реална операция с последната версия на системата за роботизирана хирургия „Да Винчи Si" в плевенската...
София. Здравната ни система е в разруха, държавните болници са пред фалит, а министерството спешно ще търси мерки, с които да спаси системата. Това ст...