Удължиха срока за прием за унищожени животни в Смолян и Кърджали
До 9 април 2015 година се удължава срокът за прием на заявления по Държавната помощ за компенсиране на щети от унищожени селскостопански животни за жи...
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До 9 април 2015 година се удължава срокът за прием на заявления по Държавната помощ за компенсиране на щети от унищожени селскостопански животни за жи...