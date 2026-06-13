Снегът в Смолянско унищожил 6 хил. хектара гори
Обилният снеговалеж в Смолянско, заради който областта бедства няколко дни, е унищожил 6 хиляди хектара. Повече от година ще е нужна, за да бъдат разч...
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Обилният снеговалеж в Смолянско, заради който областта бедства няколко дни, е унищожил 6 хиляди хектара. Повече от година ще е нужна, за да бъдат разч...