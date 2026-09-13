Нещо става с наш язовир. Голяма тревога
Това е един от стратегическите водоеми в България
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Това е един от стратегическите водоеми в България
До месец и половина ще бъдат готови ремонтите
Велико Търново. Измряла риба изплува в р.Янтра край бента под хълма Царевец в Търново. Масовият мор засекли рибари в сряда сутринта. Експерти на РИОСВ...