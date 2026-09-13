Всичко за Умряла Риба

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Умряла риба изплува в Янтра

Умряла риба изплува в Янтра

Велико Търново. Измряла риба изплува в р.Янтра край бента под хълма Царевец в Търново. Масовият мор засекли рибари в сряда сутринта. Експерти на РИОСВ...

29 август | 12:59
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