Не е за вярване! Умна колонка изби рибата
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Интелигентната партия има за цел да изгради интелигентна държава, в която не се краде, каза Александър Корниенко
Улицата разполага с 551 кв.м зелена площ и сензорна автоматизирана напоителна система
Системата може да направи портфолио на всеки ученик Напоследък "умните" класни стаи навлязоха в доста училища. В повечето случаи става дума за оборуд...
Ако и вие като мен сте от хората, които са истински чудовища, преди да са изпили сутрешното си кафе, имам добра новина за вас! Забравете за досадните...
Нова „умна" автомобилна седалка е в състояние да успокои шофьора, като активно наблюдава физическото и психическото му състояние, пише CBS Los Angeles...